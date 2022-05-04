Ниже представлена схема, как можно работать в сфере вебкама. Вы сами выбираете схему работы и уже двигаетесь далее.

Итак эта работа делиться на 3 категории:

Работа в студии в вашем городе Работа веб моделью из дома через онлайн студию Работа из дома напрямую без онлайн студии на вебкам сайте

Давайте разберем подробно все 3 пункта по отдельности и укажем плюсы и минусы каждой из работ. После вы сами для себя сделаете вывод по какой схеме вы хотите работать.

Работа веб моделью в студии в вашем городе

Работать в физической студии – это означает ходить или ездить на место работы в вашем городе в физическую студию, где будут работать такие же модели (парни, девушки, пары). Это как обычная работа, только в сфере вебкам. Студия всегда оборудована всем необходимым оборудованием. Что бы начать там свою деятельность – не нужны никакие вложения.

Кому подходит такой формат? Обычно это студенты в больших городах, которые ищут хорошую подработку в ночное время. Так же этот формат подойдет тем, у кого нет места для работы из дома.

Плюсы работы в студии:

Студия всегда оборудована всем необходимым оборудованием. Это хороший ремонт и интерьер рабочего места, профессиональная видеотехника и освещение, качественный визажист и одежда для работы. Так же, как правило, есть сексуальные игрушки для хорошей картинки в кадре. А еще хорошее обучение от действующих моделей, общение с «коллегами по цеху» и плавающий график работы или смен, различные бонусы и дополнительные привилегии.

Такие студии часто оплачивают своим моделям абонементы в спортзал, SPA-салоны, массажистов и поездки на отдых. Часто разыгрывают денежные призы и ценные подарки.

Минусы работы в студии:

Один из самых больших минусов – студия забирает себе большой процент от общего заработка модели! Это может быть и 50% и 60% - это все оплата за шикарные условия, которые они создают.

Второй из больших минусов это законность такого вида деятельности – студии для веб моделей запрещены законом в России, Республике Беларусь, Украине, Молдове, Казахстане, Таджикистане, Грузии – в большинстве стран СНГ. Под запрет попадает именно деятельность самой студии, а не моделей. Модель может только отделаться легким испугом от маски шоу и административным протоколом + штраф. Но это бывает настолько редко, что студия может работать годами и как правило под прикрытием сотрудников правоохранительных органов. Реалии этого бизнеса таковы – что иногда сами сотрудники МВД могут держать такую студию через третьих лиц.

Полный список всех студий для работы веб моделью можно посмотреть тут. Можно фильтровать по стране и городу, читать живые отзывы и выбрать именно то, что вам понравится больше всего!

Работа веб моделью на дому через онлайн студию – список сайтов

Вебкам модель работать на дому может через любую онлайн студию. Их на просторах интернета не так мало. Есть популярные студии, есть вебкам студии с историей, есть совсем молодые, но амбициозные! Ниже представлен список лучших сайтов для работы веб моделью. Но давайте сначала разберем что такое онлайн студия? Чем она отличается от физической студии, какие есть плюсы и минусы работы в онлайне из дома?

Если не вдаваться в подробности, то онлайн вебкам студия это интернет площадка, которая с большой легкостью приведет начинающую модель в мир вебкама.

Плюсы и минусы работы в онлайн студии из дома:

Минусы

Минусы

Минусы

Минусы За оказанные услуги онлайн студия берет небольшой процент Плюсы

Плюсы

Плюсы

Плюсы Это полностью законно на территории СНГ

Вы всегда в любое время сможете уйти работать на себя без студии

Быстрое доведение до финансового результата

Быстрое решение финансовых вопросов

Продвижение профиля внутри платформ нашими специалистами

Советы и видеоинструкции, как начать зарабатывать быстро, как себя вести и общаться, как оформить свой чат-рум, как общаться с англоговорящими пользователя при плохом знании английского.

Помощь в выборе оптимальных сайтов чатов для начала работы

Круглосуточная поддержка и помощь по любым вопросам

Помощь в решении технических вопросов - настройка ПК и всех програм, регистрация на сайтах, мультитрансляции, вывод денег.

Личный менеджер в Skype, Телеграм, WhatsApp или Viber

Этот вариант идеально подходит новичкам, которые только начинают свой путь веб модели. За все оказанные услуги онлайн студии вы заплатите от 3% до 10% со своего заработка – но это того стоит!

Топ сайтов для работы веб моделью через онлайн студию.

Ниже представлены лучшие сайты студии онлайн для работы веб моделью из дома, где можно пройти регистрацию вебкамдля всех желающих. Читайте внимательно описание каждого сайта (студии) и выбирайте тот, который вам больше подходит. Обратите внимение так же на наш внутренний рейтинг

GrandModels Online - самая амибициозная студия Собрали самые важные преимущества конкурентов и добавили свои фишки! Плюсы: 1. Свободный график и отсутствие штрафов; 2. Консультация и помощь операторов + технических специалистов с моментальным ответом круглосуточно; 3. Возможность работать с любой точки мира в любое время с любого устройства (с ноутбука, компьютера, планшета или смартфона); 4. Можно работать с документами любой страны и республики (принимаем даже ДНР ЛНР); 5. Обучение от действующих вебкам моделей в виде голосовых конференций (помимо базового обучения, ты можешь в любой момент записаться на консультацию и обсудить работу с настоящей вебкам моделью, которая даст тебе полезные советы); 6. Огромный выбор платежных систем и банков для получения заработка, возможность заказа ежедневных выплат с зачислением на твои реквизиты всего за 15-20 минут; 7. активное продвижение трансляции на 1 — 3 страницу на площадке chaturbate и индивидуальный дизайн под заказ, качественная настройка анкет (с соблюдением рекомендаций площадок для повышения рейтинга) Заработок, который ты будешь получать составляет до 97%, а первую свою выплату ты можешь заказать сразу же после первой смены, без дополнительных сборов и комиссий!Ещё остались вопросы? Жми на кнопку "Регистрация" и задавай любой вопрос Рейтинг 5.0 Регистрация

Онлайн студия – Camwork.club Популярная и надежная онлайн студия в мире вебкама на просторах СНГ! 99% положительных отзывов на форумах и блогах! Только реальный заработок! Работа с телефона или планшета. Плюсы: 1. Полная конфиденциальность 2. Трансляция на несколько сайтов одновременно 3. Обучение опытной веб моделью по Skype 4. Самый высокий процент заработка А еще выплаты на карту и платежные системы, индивидуальный менеджер, постоянные конкурсы и бонусы от сайта! Жми кнопку регистрация! Рейтинг 4.9 Регистрация

Intercam - онлайн студия с историей. Одна из самых старых онлайн студий для работы в сфере вебкама. Офисы находятся в Польше и Германии. Действует посменная оплата, минимальная смена для работы - 4 часа. Почасовая оплата от 2,5 Евро в час + 60% бонуса. Регулярная оплата по запросу. Плюсы: 1. Личный живой онлайн переводчик 2. Не нужно знание языка 3. Сободный график смен работы 4. До 40 Евро за час работы А еще индивидуальный подход к каждой модели, личный менеджер, связь через месенджер или скайп. Жми кнопку регистрация! Рейтинг 4.7 Регистрация

Bunnycam Show - дружное сообщество веб-моделей Одна из первых студий в мире вебкама с большим выбором удобных инструментов для работы веб моделью. Есть общий чат для общения всех моделей. Поддержка круглосуточно, обучение не на достаточно высоком уровне. Плюсы: 1. Вывод от 1$ если вам нужно 2. Трансляция на несколько сайтов одновременно 3. Высокий процент заработка 4. Общий чат всех моделей - как новичков так и опытных А еще помимо дружного комьюнити это конкурсы и большой авсортимент инструментов для вывода ваших денег. Обучение личным тренером до 10 часов! Рейтинг 4.2 Регистрация

Работа веб моделью на дому на иностранных сайтах напрямую

Это именно тот вариант, когда у веб модели не существует посредников совершенно. Она работает напрямую из дома, или любого удобного места сразу с иностранными сайтами. Веб модель сама выбирает где ей регистрироваться, сколько и когда работать, сама настраивает трансляции, сама выводит средства и как себя вести.

Плюсы работы напрямую:

Ты сам себе хозяин, ни от кого не зависишь, сам себе строишь график работы, сам придумываешь и делаешь шоу. Отсутствует процент посредника – все заработанные деньги веб модель оставляет себе. Работа вебкам моделью на себя это более выгодно!

Минусы работы напрямую:

Этот формат совершенно не подходит новичкам. Не зная интерфейса самих сайтов, не понимая что нужно делать и как себя вести в кадре – веб модели очень часто отказываются работать напрямую и переходят или в онлайн студию или в физическую студию, что бы получить опыт.

Так же этот формат работы не подходит веб моделям, который вообще не знают английский язык.

Еще куча минусов – нет технической поддержки, нет продвижения вашей анкеты внутри сайтов, нет хороших обучающих материалов или опытного наставника.

Но если вы решили работать напрямую предлагаем вам список из лучших иностранных сайтов для работы из дома, где можно пройти регистрацию:

Список иностранных сайтов для работы

BongaCams - работай без посредников - более 3 000 000 пользователей! Если вы хотите работать без посредников и что бы у вас была русскоговорящая поддрежка - БонгаКамс идеальный вариант для веб модели, которая хочет работать самостоятельно! Плюсы: 1. Работа через телефон или планшет 2. Большая аудитория 3. Полная анонимность 4. Работа без посредников 5. От 300$ до 5000$ в неделю Большинство моделей начинают с этого сайта, даже через онлайн студию - все просто и понятно! Его знают почти все в 40-ка странах мира! Жми кнопку регистрация! Рейтинг 5.0 Регистрация

Chatrubate - самая большая аудитория тут! Chatrubate - один из самых старых и популярных сайтов как среди веб моделей, так и среди мемберов. Нюансы: 1. Возможна регистрация на рукописные документы

2. Русифицирован не полность, есть разделы на англ. языке

3. Большой выбор категорий для работы

4. Популярный выбор среди веб моделей из СНГ Проходите регистрацию в 2 клика, регистрируйтесь и развивайте свой профиль. Не рекомендуем для новичков! Рейтинг 4.8 Регистрация